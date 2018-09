“Não à harmonização no retrocesso” laboral

“Não à harmonização no retrocesso. O que queremos é harmonização no progresso.” A frase de José Soeiro, deputado do BE na Assembleia da República, é explicada pela tendência a que, garante, se assiste, de nivelar as condições de trabalho por baixo. Quando um sector vê as suas condições de trabalho se degradarem, “procuram utilizar essa degradação noutro sector”, colocando, muitas...