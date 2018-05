Nacional voltou com muita gente

Em dia marcado pela religião, por que não dizer que os devotos adeptos alvinegros também fizeram a sua peregrinação à Choupana, para testemunharem ‘in loco’ a reaparição do Nacional da Madeira na I Liga, coroada com o erguer do troféu de campeão, perante os mais de quatro mil crentes presentes, que agora vão guardar deste dia no baú da recordações.

Bem antes do apito inicial, já era possível vislumbrar uma enorme multidão nas imediações do Estádio da Madeira. As inúmeras ‘barraquinhas’ deixavam transparecer que este era um dia diferente. O ‘arraial do Nacional’ começou antes e prolongou-se até bem depois da partida com o Vitória ‘B’, numa festa que de tão ansiada foi, no fim ninguém queria arredar pé.

A bola rolou, muita festa foi feita durante os 90 minutos, mas faltou um golo para a alegria ainda ser maior. Mas nem por isso a ‘explosão’ deixou de acontecer quando Bruno Rebocho apitou pela última vez. Cedo se ouviu a tradicional música ‘We are the Champions’, que sempre marca os festejos dos vários campeões por esse mundo fora.

Mas mais do que celebrar o feito do futebol, o Nacional fez questão de incluir as suas camadas jovens e as várias modalidades amadoras no programa das comemorações. Todos desfilaram no relvado, desde o padel ao ténis, passando pelo futebol de praia. Uma prova de ecletismo, mas também de vitalidade.

Chamados um a um, vieram os verdadeiros ‘reis da festa’! Camacho foi o mais ovacionado a par de Costinha. Os dois dividiram protagonismo entre os que mais simpatia recolheram entre os adeptos.

Para Diego Barcellos, que teve responsabilidade de levantar a taça entregue por Pedro Proença, este foi um “momento único” na vida, ao serviço de um clube que é “uma família”. Costinha recordou as três derrotas seguidas em Setembro, com Porto B, Braga B e Real Massamá como o momento da época, pela “resposta que os jogadores deram” nos jogos que se seguiram. Por fim, Rui Alves, já olha para o próximo ano e diz que o clube deve “aprender com os erros” em alusão ao desfecho da última época.