Nacional vai ter forte apoio em Arouca

Os responsáveis alvinegros esperam reunir pelo menos duas centenas de adeptos para o jogo em Arouca. Tal como aconteceu em Barcelos, o Nacional vai voltar a ter forte apoio num jogo fora de portas, este com uma particularidade: em caso de triunfo, diante do Arouca, os alvinegros garantem a subida de divisão e também o título da II Liga.

Sabendo da importância do momento, o clube vai disponibilizar autocarros a partir de Lisboa e Porto, oferendo também os bilhetes para o jogo, no sentindo de reunir o maior número possível de adeptos para este importante momento. Os contactos poderão ser feitos através dos elementos da Armada Alvi-negra, ou então directamente com o departamento de comunicação do clube, através do e-mail saturnino.sousa@cdnacional.pt, ou do telemóvel 913823831.

A vitória garante a subida. Mas o empate até pode ser suficiente se Santa Clara e Académica não fizerem melhor nos respectivos jogos, diante de Real Massamá e Cova da Piedade, respectivamente. O Nacional até pode festejar a subida já no sábado, em caso de derrota da Académica. E mesmo um empate da Briosa deixa o Nacional com a subida praticamente consumada, em virtude da melhor diferença de golos numa eventual igualdade pontual com a Académica. É verdade que o Penafiel também ainda pode chegar aos 67 pontos, mas o Nacional tem vantagem no confronto directo. Mesmo numa possível igualdade a três no final do campeonato (Nacional, Santa Clara e Penafiel), a equipa madeirense garantia a subida de divisão. Numa igualdade a quatro (Nacional, Santa Clara, Académica e Penafiel), os alvinegros também asseguravam o regresso à I Liga.

Camacho falha jogo de Arouca

Camacho viu o nono cartão amarelo do campeonato e assim vai falhar a deslocação do Nacional a Arouca. Mauro vai ser reavaliado hoje, no regresso do plantel ao trabalho, mas tudo indica que estará disponível para integrar as opções de Costinha. O primeiro treino da semana está agendado para as 16 horas, no Estádio da Madeira.