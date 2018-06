Nacional vai a eleições com uma única lista

Uma lista única, liderada pelo actual presidente da direcção Rui Alves, vai hoje a votos nas eleições para os órgãos sociais do Clube Desportivo Nacional para o triénio 2018/2021.

O acto eleitoral decorre entre as 16h30 e as 19h30 na sede do clube e apenas poderão votar os sócios com as respectivas quotas em dia. No entanto, os associados que pretenderem poderão regularizá-las durante o dia de hoje e posteriormente exercer o seu direito de voto.

Recorde-se que este será o nono mandato consecutivo de Rui Alves à frente dos destinos do clube.

A lista de integra ainda os vice-presidentes Gustavo Rodrigues (Futebol jovem/Futebol profissional), João Pedro Mendonça (Área médica), Sérgio Rebelo (Área jurídica), Elias Homem de Gouveia (Desportos motorizados), Nelson Melim (Instalações e património), João Jasmins (Relacões internacionais), Pedro Mota (Modalidades amadoras), Filipa Rodrigues (Claque e grupos de apoio), António Abreu (Comunicação e marketing) e Jorge Gonçalves (Gabinete de apoio ao sócio). A Assembleia geral é composta por Miguel Sousa (presidente), João Gonçalves (vice-presidente),Valdemar Vieira e Guilherme Silva (secretários). António Trabuto é o fiscal único.