O Nacional regressou ontem ao futsal com um triunfo, por 2-1, diante do Porto Moniz, na ronda inaugural da Divisão de Honra regional. No Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo, a equipa alvinegra, a jogar em casa, perdia 1-0 ao intervalo, mas deu a volta.

Já o Pontassolense, campeão em título, não foi além do empate (3-3) na visita ao Marítimo B. Quanto ao Ribeira Brava entrou na competição...