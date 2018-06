Nacional tem seis jogos de preparação em agenda

O plantel do Nacional tem prevista a realização de seis jogos de preparação durante o estágio de pré-temporada que vai realizar entre os dias 9 e 21 de Julho, no Centro de Estágio e Formação Desportiva de Rio Maior.

O primeiro ensaio irá acontecer dois dias depois da chegada à cidade ribatejana (dia 11), tendo por adversário o Real Sport, às 10 horas. Nesse mesmo dia, mas ao final da tarde, às 18 horas, a formação alvinegra volta a realizar um jogo de treino, desta feita com o Caldas.

A equipa nacionalista volta a jogar no dia 14, às 19 horas, na Amoreira, frente ao Estoril. Depois, no dia 17, tem pela frente a equipa de sub-23 do Sporting, num encontro a realizar às 18 horas em Rio Maior.

No dia seguinte, a formação comandada por Costinha tem um novo ensaio no seu local de estágio, desta feita frente ao Benfica B, com início às 18 horas.

O último jogo deste estágio de pré-temporada no continente realiza-se a 21 de Julho, na Medideira, frente ao Amora.

Exames e testes físicos

na próxima segunda-feira

Entretanto, o arranque da época 2017/19 do plantel sénior de futebol do Nacional acontece já na próxima segunda-feira, dia 25 de Junho, com a realização de exames médicos e testes físicos, repartidas entre a Clínica de Santa Luzia e o Innovation Fitness Lab. Duas parcerias que, refira-se, transitam do ano passado.

O início dos trabalhos de campo do plantel está marcado para a manhã do dia 27 de Junho, uma quarta-feira.