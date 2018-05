Nacional regressa à I Liga e fez a festa no avião

Foi no ar, em pleno voo entre a Madeira e o Porto, que o Nacional celebrou, ontem ao final da tarde, o regresso à I Liga. Precisamente um ano depois de ter sido despromovido, neste mesmo dia 5 de Maio, ao segundo escalão.

As notícias da derrota da Académica chegaram a meio do Atlântico e fizeram explodir de alegria a comitiva alvinegra. As imagens partilhadas por jogadores e responsáveis depressa chegaram às redes sociais.

Estava assim cumprido o objectivo principal para esta época, mas o grupo não se quer ficar por aqui e deseja a conquista do título de campeão da II Liga. Que a acontecer será o primeiro ganho pelo clube.

Costinha é para continuar

À chegada a Arouca a comitiva era aguardada pelo presidente Rui Alves, que se deslocara antecipadamente para acompanhar o jogo que a equipa de juniores realizou, à tarde, em Alverca (derrota por 1-0).

Rui Alves que em declarações à RTP-Madeira assumiu a vontade de manter Costinha na próxima época.

O dirigente admitiu que a continuidade de Costinha “é desejo do clube” e do próprio treinador, avançando que “esta semana mesmo poderemos chegar a acordo”. Rui Alves considera que a liderança de Costinha “foi fantástica”, acrescentando que a subida “muito se deve à liderança técnica” e ao “aglutinar todo o grupo”, num trabalho que cataloga de “exemplar”.

Costinha também manifestou o desejo de continuar. “Gosto muito do Nacional e das pessoas do Nacional, e quando estamos numa casa onde reconhecem o valor do seu treinador, que o acarinham e que tentam dar as melhores condições possíveis, não vejo razão para mudar de ares”, adiantou.