Nacional pode subir já este domingo

É um cenário improvável, mas numa conjugação perfeita de resultados o Nacional poderá festejar a subida de divisão já no próximo domingo, um dia depois de ter jogado com o Leixões. Para tal bastará que vença a partida deste sábado e que, no dia seguinte, uma das duas equipas que partilham o segundo lugar, Santa Clara ou Académica (ambos somam 60 pontos), percam o seu jogo e o Arouca (4 classificado com 59) empate frente ao Penafiel (5.º com 58).

Se a equipa alvinegra vencer o Leixões passa a somar 67 pontos, com duas jornadas por jogar e seis pontos em disputa. Uma vez que sobem duas equipas, havendo a conjugação de resultados atrás descrita, o Nacional garante automaticamente a subida.

Refira-se que o Santa Clara joga na manhã deste domingo em Aveiro com a Oliveirense, enquanto a Académica se desloca, à tarde, ao reduto do Sporting da Covilhã. Como já foi referido acima, Arouca e Penafiel defrontam-se na casa do primeiro.

Acresce dizer que, em termos de confronto directo, o Nacional tem vantagem sobre o Penafiel, (empate na Madeira 1-1 e vitória por 3-0 no Norte) e desvantagem sobre o Santa Clara (empate 1-1 fora e 3-3 em casa). No caso da Académica, há uma igualdade em termos de resultados – uma vitória por 1-0 para cada equipa. Neste momento, porém, o Nacional tem uma vantagem de cinco golos na diferença de golos marcados e sofridos – 25 contra 20 dos ‘estudantes’.

Uma coisa é certa, independentemente dos resultados dos seus adversários e com os dados existentes à entrada para estas três jornadas finais, duas vitórias do Nacional garantem-lhe automaticamente o regresso à I Liga.

Se o Nacional vencer dois jogos passa a contabilizar 70 pontos, somatório que mais nenhuma equipa poderá atingir. O máximo que Santa Clara e Académica poderão chegar é aos 69 pontos, partindo do princípio que ganham os três jogos que lhes faltam disputar.

Treino no Estádio da Madeira

Entretanto, o plantel nacionalista prosseguiu ontem a sua preparação para o jogo de sábado. Ao contrário do que estava previsto, o treino decorreu no Estádio da Madeira e não no campo da DRJD, na Camacha.

Com o plantel todo operacional, o Nacional realiza esta manhã, às 10 horas, o último treino antes do jogo com o Leixões.