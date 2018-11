Nacional não perde um dérbi em casa há 11 anos

O Nacional caiu para o último lugar da I Liga, depois da surpreendente vitória do Desportivo das Aves em Chaves, pelo que todos os dados estatísticos positivos, como a recuperação em Vila do Conde, são nesta fase importantes para ‘moralizar as tropas’, antes de um dérbi que tem sempre um carácter diferente de todos os outros jogos.

E, neste particular, regista-se o facto do Nacional...