Persistência alvinegra e esperança unionista

O Nacional teve a paciência e persistência necessárias para chegar à liderança, ultrapassando até as fases mais exigentes, e o União nunca conseguiu a devida distância dos lugares de perigo ao longo da época, mas mantendo sempre a esperança. A duas jornadas do final do campeonato, analisamos o percurso das equipas madeirenses, numa altura em que têm pela frente jogos decisivos para os respectivos objectivos. Os alvinegros estão no topo da classificação e podem garantir o regresso à I Liga já este fim-de-semana. Os unionistas procuram fugir aos lugares de despromoção, tendo a obrigação de vencer os dois jogos que faltam para ultrapassar a linha de água.

Os dois emblemas partiram para este campeonato com metas ambiciosas. O Nacional procurava o regresso imediato ao escalão principal e o União também elevava a fasquia depois do 3.º lugar da época anterior na II Liga. Curiosamente, os azuis-e-amarelos começaram melhor, mas a partir da 6.ª jornada já não voltaram a entrar no top-10 da classificação, o que espelha uma época difícil, com três treinadores. Paulo Alves iniciou a época, José Viterbo assumiu o comando técnico na 10.ª ronda e Ricardo Chéu orienta os unionistas desde a jornada 17.

Sem conseguir a regularidade necessária para espreitar outros voos, o União caiu por diferentes ocasiões na zona de despromoção e por lá está, de forma consecutiva, desde a 30.ª jornada. Chegou a ser penúltimo, mas nunca atirou a toalha ao chão. Tanto assim é que os azuis-e-amarelos atravessam a melhor fase da época, após três vitórias consecutivas, o que permite manter legítimas aspirações de alcançar a permanência. Das equipas que estão abaixo da linha de água, o emblema madeirense é o único que ainda pode alcançar a manutenção, já que os outros três (Sporting, Gil Vicente e Real Massamá) já estão matematicamente despromovidas. No meio de uma época irregular, subsiste a esperança a duas jornadas do fim.

Foi na 30.ª jornada que o Nacional assumiu a liderança da II Liga para não mais largar esse lugar. Os alvinegros estão muito perto do objectivo, numa época marcada pela grande regularidade a partir de Novembro. Desde então, a equipa de Costinha perdeu apenas dois jogos. A partir da 2.ª jornada, os alvinegros nunca baixaram do 9.º lugar e assumiram-se sempre como grandes candidatos à subida. Na 28.ª jornada chegaram, pela primeira vez, ao topo da classificação e lá voltaram pouco depois, cimentando essa posição na fase de todas as decisões.

O Nacional chegou a ter todos os outros candidatos acima na classificação. Esteve a sete pontos do Académico de Viseu, mas apontou baterias para o último terço do campeonato, recuperou terreno e, com resultados notáveis, chegou ao lugar que pretendia. Os alvinegros sempre acreditaram, mesmo nos momentos mais complicados, e construíram o caminho para entrar nas duas últimas jornadas sem depender de terceiros.