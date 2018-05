Nacional joga às 10h15 o Marítimo às 18 horas

Apesar das críticas de alguns treinadores, a Liga de Clubes definiu apenas ontem os horários das últimas jornadas da I e II Liga.

No que concerne às equipas madeirenses, jogam todas no domingo, entrando primeiro em campo o Nacional, logo a partir das 10h15, diante do Vit. Guimarães B.

Nunca se jogou tão cedo em Portugal e a justificação prende-se com os meios televisivos para o efeito, uma vez que terão de ser deslocados para os Barreiros, já que a partida entre o Marítimo e o Sporting vai iniciar-se às 18 horas, e obriga a uma grande logística.

Como se trata do jogo da consagração, que será seguido pela entrega de medalhas aos jogadores e a entrega do troféu de campeão das mãos de Pedro Proença, presidente da Liga, a transmissão televisiva do jogo do Nacional vai prolongar-se para além da hora do jogo, pelo que houve necessidade de antecipar o embate das tradicionais 11h15 para as 10h15.

Feita a ‘operação Choupana’, os meios televisivos serão transportados para o Estádio do Marítimo, onde, pelas 18 horas, se jogará para a Liga dos Campeões.

Antes, a partir das 16 horas, actuará o União, na Cova da Piedade, no Estádio Municipal José Martins Vieira.

Curiosamente, sexta-feira realiza-se um jogo da I Liga, como habitualmente, no sábado apenas um.