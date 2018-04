Nacional já conquistou 11 pontos ‘à tangente’

O Nacional tem sido muito feliz nos derradeiros momentos de vários jogos, que já valeram a conquista de importantes pontos.

Se tivermos em linha conta apenas os últimos cinco minutos, mais os descontos, os alvinegros garantiram onze pontos nesse período, ainda que seja preciso também mencionar que perderam três pontos também nesta fase do encontro, no jogo com o Sp. Braga B, da primeira, em que o golo da derrota (5-4) chegou aos 90+1, e no empate com o Gil Vicente, em Barcelos, que surgiu aos 87 minutos para os gilistas.

Em relação aos momentos de glória, nos dois jogos com o Sporting B o Nacional foi feliz já para além da hora, isto é, no período de compensação. Neste último sábado chegou à vitória (3-2) aos 90+1 minutos, pelo hondurenho Bryan Rochez, e na primeira volta empatou (1-1) no mesmo momento, por Ricardo Gomes, de penálti.

Só aqui, os nacionalistas conquistaram três pontos, aos quais é preciso juntar os empates conseguidos em Viseu (3-3), que chegou de livre, aos 90+3, apontado por Murillo, com o Arouca (2-2), em casa, aos 85, de grande penalidade, marcada também por Murillo, em Matosinhos, com o Leixões (2-2), feito por Vítor Gonçalves, aos 85, e Penafiel (1-1), em casa, por intermédio de Vanilson, aos 86.

Para além destes empates arrancados a ‘ferros’, curiosamente diante quatro conjuntos que estão na luta pela subida de divisão, o Nacional conseguiu ainda mais duas vitórias na recta final dos jogos, ambas na Choupana, e por idêntico resultado (2-1), com o Sp. Braga B, com o golo a chegar aos 85 minutos pelo ‘suspeito do costume’, Murillo, e com o Cova da Piedade, com um tento de Bryan Rochez, aos 86 minutos.

Estrelinha de campeão

Costuma-se dizer que, em determinados momentos, todos os campeões beneficiam da ‘estrelinha da sorte’, algo de que o Nacional se pode gabar, ainda que precise de confirmar o favoritismo que ostenta, por ser considerada pela esmagadora maioria dos adversários como a melhor equipa da II Liga, nas últimas sete jornadas do campeonato.