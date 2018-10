Depois do Portimonense, que no sábado fora afastado pelo Cova da Piedade (2-1), ontem foi a vez do Nacional dizer ‘adeus’ à Taça de Portugal, ao perder no prolongamento, por 4-3, com o Lusitano de Vildemoinhos.

Estas foram as únicas equipas da I Liga - que curiosamente se defrontam na próxima jornada - afastadas da competição, numa ronda em que, ainda assim, há outros resultados...