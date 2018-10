Clube Desportivo Nacional e Clube Naval do Funchal estiveram em destaque no Campeonato Nacional de Clubes - Fase de Qualificação da III Divisão, prova organizada pela Federação Portuguesa de Natação. A competição foi distribuída por três Associações Territoriais, nomeadamente Associação de Natação da Madeira (Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal), Associação de Natação do Minho...