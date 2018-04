Nacional domina prova inaugural de padel

Os courts dos Jardins Panorâmicos e do Hotel Four View Baía foram palco do primeiro torneio de padel do ano integrado no calendário da Federação Portuguesa de Padel.

Organizado pelo Ferraz Ténis Clube, o Circuito de Padel São Martinho disputou-se ao longo de cinco dias, com um total de 43 duplas, tendo a competição sido ganha por António Maia e Cristóvão Nunes, em representação do Nacional, que na final bateram os maritimistas Marco Fernandes e Paulo Vieira, por 2-0, com os parciais de 6/4 e 6/1.

No nível 2 masculino, os irmãos Diogo Matos e Renato Matos, também do Nacional, saíram vitoriosos, após derrotarem na final Renato Teixeira e Nelson Pão, que representam o Ludens de Machico, por 2-0, com 6/4 e 6/3 nos parciais.

Por sua vez, no nível 3 masculino venceram Marco Ascensão (Iate Clube Santa Cruz) e Miguel Fernandes (sem clube), que derrotaram na final André Brederode/João Camacho, dupla do Ferraz Ténis Clube, por 7/6 e 6/2.

A final de mistos, totalmente nacionalista, foi ganha por Rita Estácio e Cristóvão Nunes, que se superiorizaram na final a Susana Vilhena e Roberto Gomes, por 6/3 e 6/1.

Finalmente, na competição feminina, Susana Vilhena e Rita Estácio, com a camisola alvinegra, venceram Cátia Silva (Ferraz Ténis Clube) e Marisa Gonçalves (sem clube), por 1/6, 7/5 e 11/9.

No final houve um jantar-convívio entre todos os participantes e a entrega de prémios. f.s.