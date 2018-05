O presidente do Nacional concedeu uma entrevista ao DIÁRIO, que pode ler na íntegra na edição de amanhã, na qual anunciou que o clube já não vai entrar no Campeonato Nacional de Sub-23.

“Nós não vamos participar. Pensámos que a Federação alteraria algumas situações relativamente àquilo que estava inicialmente pensado, mas verificámos que não haveriam alterações nas propostas e optámos por não entrar nesta competição. Iríamos começar na II Divisão, apesar de termos subido à I Liga, e não faz sentido. Isto sem contar com a questão dos jogadores formados localmente e dos jogos terem de ser disputados em relvado natural”, explicou Rui Alves, numa entrevista em que falou do passado, presente e futuro, que pode ler amanhã.

Mauro Cerqueira de fora

De resto, na actualidade desportiva do clube, Mauro Cerqueira é a única baixa confirmada para o jogo da festa do título. O lateral esquerdo não recuperou de lesão.

Por sua vez, vez, o guarda-redes brasileiro Daniel Guimarães e o médio madeirense Jota estão em dúvida, devido a problemas físicos, pelo que têm vindo a trabalhar de forma condicionada.

Para o jogo de consagração, que se disputa amanhã de manhã, a partir das 10h45, a equipa técnica alvinegra deverá dar minutos de utilização a jogadores com poucos minutos de jogo ou mesmo nenhum, como é o caso do guarda-redesGauther, o único elemento do plantel que ainda não foi utilizado na temporada.