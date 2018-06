Nacional A e Barreirense na final da Taça de iniciados

Nacional A e Barreirense garantiram, ontem, presença na final da Taça da Madeira de iniciados. Os alvinegros foram a Santo António derrotar o Marítimo, por 2-1, garantindo assim vaga no jogo decisivo. Num jogo com bons momentos de futebol, o Nacional marcou primeiro, mas a equipa da casa respondeu, mantendo a discussão do resultado em aberto. Já na segunda parte os alvinegros apontaram o segundo golo, garantindo assim presença na final da competição.

Com este desfecho, o Marítimo perde a possibilidade de alcançar a dobradinha no escalão de iniciados. Recorde-se que a equipa orientada por Marco Bragança conquistou o título regional de iniciados na época que está a agora a chegar ao fim. Já o Nacional mantém a possibilidade de alcançar um título de iniciados da temporada 2017/2018.

Na final o Nacional terá pela frente o Barreirense, que ontem derrotou o Xavelhas (1-0) na outra meia-final da Taça da Madeira. No jogo que teve lugar no Campo Adelino Rodrigues, no Funchal, um golo foi suficiente para o Barreirense garantir presença no jogo da decisão.

Desta forma, Nacional A e Barreirense vão discutir a final da Taça da Madeira de iniciados, agendada para o próximo fim-de-semana. Sábado e ontem, o Marítimo assegurou a conquista da competição tanto nos juniores como nos juvenis.