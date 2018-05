Na Rússia a corrupção “continua a ter dimensões ‘africanas’”

Já com dois livros editados onde aborda as relações entre a Madeira e a Rússia e o Vinho Madeira na Rússia - escritos em co-autoria com a esposa –, José Milhazes, jornalista que ganhou fama como correspondente em Moscovo da SIC, foi um dos convidados no segundo dia da 44.ª Feira do Livro do Funchal.

José Milhazes participou ontem no ‘Encontro Literário’ com a jornalista Catarina Cadavez, que teve lugar durante a tarde no palco da Feira do Livro. Apesar do pouco público presente no início deste evento, a voz inconfundível do jornalista que teve uma longa permanência na União Soviética e, depois, na Rússia, acabou por despertar a curiosidade do muito público que àquela hora animava os stands. Público que acabou por compor a plateia durante o desenrolar da interessante conversa daquele convidado, que em 1977 partiu para a União Soviética a fim de cursar História da Rússia e que entretanto haveria de tornar-se, a partir do início da década de 90, correspondente em Moscovo.

À margem do ‘Encontro Literário’, José Milhazes manifestou-se apreensivo com o envolvimento da Rússia na guerra da Síria.

“A Rússia entrou nessa guerra mas não sabe quando é que vai de lá sair e de que forma vai sair. Vejo também com apreensão a política externa ‘soviética’, por ser uma política cada vez mais activa, revisionista e até agressiva, mas sem os fundamentos económicos capazes de manter uma política destas durante muito tempo. A promessa de modernizar o país feita por Putin há 18 anos não se concretizou e promete agora, nos últimos 6 anos como presidente, fazer aquilo que não fez em 18. Como o programa que ele apresenta é extremamente ambicioso, se for feito metade já será muito bom, mas talvez nem isso sequer seja feito, exactamente devido à má gestão dos fundos que vieram da exportação de matérias-primas quando elas estavam caras, porque esses fundos não foram investidos na modernização do país e na criação de infra-estruturas, porque grande parte deles desapareceram na corrupção que continua a ter dimensões ‘africanas’”.

Embora repartida entre a Europa e a Ásia, para Milhazes “a Rússia continua a ser um país Europeu e só encontrará um futuro melhor em cooperação com a Europa. O mesmo em relação à Europa, porque entendo que a União Europeia sentir-se-á mais segura e até mais forte se ao lado tiver uma Rússia que saiba colaborar e que saibam trabalhar juntos, porque há desafios conjuntos muito grandes que a própria política internacional lançou e que tem de ser resolvidos conjuntamente, porque sem a Rússia também não se resolve grande coisa neste mundo em que vivemos”, adverte.

Doutorado em História, foi ao serviço do jornalismo que além de recolher elementos para os livros, também aperfeiçoou a escrita, influenciado pela necessidade de ser breve e claro nas notícias, prática que procurou manter nos livros que publicou.

Das 14 publicações editadas, destaca os livros “sobre as relações entre a Rússia e Portugal e, nomeadamente, a Madeira. Eu e a minha mulher temos dois livros dedicados às relações entre a Madeira e a Rússia e o Vinho Madeira na Rússia”, lembra.

Vê também como “absolutamente normal” a já significativa presença da comunidade russa a viver na Região.

“Conheço alguns russos que vivem aqui na Madeira, alguns até foram meus alunos em Moscovo. Também por isso só lhes posso desejar felicidades e que se sintam na Madeira como se sentem em casa”.

Apesar da maior parte da vida ter sido passada na Rússia, assume-se única e exclusivamente “português. Isso aí não tenho dúvidas”, afirma.

Se dúvidas houvesse, dissipa-as quando arrisca um prognóstico sobre os finalistas do Mundial de Futebol.

“Só espero que a final seja entre a Rússia e Portugal e que vença Portugal”, atirou.

Quanto à Feira do Livro do Funchal, confessou estar “muito bem impressionado”, instantes depois de ter espreitado os stands.

“É uma boa forma de fazer chegar o livro às pessoas. Sobretudo fora das grandes cidades, onde as livrarias fecham e as pessoas perdem o contacto com os livros, a não ser nas grandes superfícies. Por isso a Feira do Livro é uma forma muito interessante de contactarmos com os nossos leitores, trazendo-lhes não só a curiosidade pelos nossos livros, mas também oportunidade para ouvir as suas opiniões”, concretizou.