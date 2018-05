Na luta pela subida

Com duas jornadas para o final da fase final do Campeonato de Promoção, zona sul, o Marítimo continua na corrida pela tão desejada e inédita subida ao escalão maior do futebol feminino português.

Líderes da sua zona as verde-rubras deslocam-se esta tarde ao reduto do Castrense onde procuram somar uma preciosa vitória de forma a manterem-se no topo da classificação à entrada para a derradeira jornada. Uma partida que não se antevê fácil, apesar de, na primeira volta, a equipa madeirense ter vencido por uns claros 4-0.

Já o adversário directo do conjunto maritimista, o Ouriense, que está em igualdade pontual, mas com ‘desvantagem’ nos dois encontros já realizados com as insulares, defronta o último classificado, o Clube Condeixa nesta quinta e penúltima jornada, adversário que ainda não conheceu o sabor das vitórias nos quatros jogos já disputados nesta fase final.

Futsal verde-rubro joga em casa

Já no futsal feminino e na segunda fase da Taça Nacional de Juniores, zona sul, o Marítimo procura a sua primeira vitória nesta fase, na tarde de hoje. Em jogo da terceira jornada as verde-rubras recebem no seu Pavilhão o Gordilheira, numa partida que está agendada para as 11h30.

Quanto à segunda fase da Taça Nacional de seniores femininos, o GD Apel cumpriu na noite de ontem o seu segundo jogo da série C, frente ao Adc Lirios Campo. Até ao fecho da nossa edição não era conhecido o resultado final.