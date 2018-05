Na ilha dos pequenitos

Era uma vez uma ilha em que tudo funcionava na perfeição, pois tinha sido construída com base nas ideias dos seus habitantes: as crianças. Cada uma delas possuía um talento especial – escrita, música, culinária, tecnologia, desporto – e assim reuniram os materiais necessários para construir esse lugar de sonho, a que costumamos chamar Futuro.

A Alexandra, a Natália, a Betânia, o Guilherme e o Manuel são os pequenos grandes protagonistas desta história e, cada um à sua maneira, deixou uma lição para fazer pensar miúdos e graúdos.

Alexandra, a contadora de histórias

Como em todas as histórias tem de haver alguém que as conte, nesse Futuro que aqui desenhamos esse papel cabe à Alexandra Esteireiro.

“Com dez anos comecei a ter umas ideias muito loucas e depois decidi usá-las para as minhas histórias”, conta a escritora de 11 anos, que já lançou dois livros.

O mais recente, ‘Diário de uma Aprendiza de Teatro’, apresentou-o em plena Feira do Feira do Livro do Funchal, na última quarta-feira. No ano passado, estreou-se com a ‘A Maldição do Lobo Desastrado’ e tem ainda cerca de uma centena de pequenos contos por publicar.

A inspiração vem-lhe dos livros que lê e dos desenhos animados – a LadyBug, o Gumball e companhia –, mas também dos seus melhores amigos, que emprestam o nome a algumas personagens das suas histórias.

Num futuro ainda distante, Alexandra quer ser actriz ou guionista para ‘dar vida’ às personagens dos seus livros. Para já, está a preparar mais um livro – qualquer coisa como ‘Aventuras de uma Bruxinha’ – que ainda não sabe quando será publicado.

Aos outros meninos, esta pequena amante das letras, recomenda que “fiquem mais agarrados aos livros do que às tecnologias”.

“Apreciar um bom livro em família ou com os amigos faz bem”, palavra de contadora de histórias.

Guilherme, o bailarino das TIC

Em defesa das novas tecnologias, vem o Guilherme. Este rapazinho do 4.º ano é sempre o primeiro a ajudar os colegas quando têm alguma dúvida relacionada com computadores. “Quando os meus amigos não conseguem, eu vou lá e consigo”, conta e, um pouco timidamente, admite que é o melhor aluno na disciplina de TIC.

Na sua opinião, “as novas tecnologias são importantes, porque estar a ler cartas demora muito tempo”. “O e-mail é instantâneo”, contrapõe”.

Nos tempos livres (quando os pais autorizam), o Guilherme também adora “tirar ‘selfies’ com os amigos em sítios giros” e jogar videojogos. Quando crescer diz que gostava de ser médico, porque acha que é uma profissão que “tem muitas tecnologias”.

Além das novas tecnologias, o Guilherme tem outra paixão – a dança – tendo conquistado, inclusivamente, a Taça de Portugal, em Paredes.

E não pensem que a dança é só para raparigas. O Guilherme diz que “todos os rapazes deviam experimentar, porque é divertido”.

Betânia, a espadachim da Venezuela

A Betânia tem 10 anos e é uma guerreira em todos os sentidos da palavra. Tal como o Guilherme, enquanto praticante de esgrima também gosta de desfiar os estereótipos de género, já que se trata de uma modalidade tradicionalmente associada aos rapazes.

“Eu acho que a esgrima é um desporto muito giro e motivaria outras pessoas a experimentar. Há poucas meninas na esgrima mas acho que iam gostar”. É o conselho da Betânia, que chegou à Madeira há um ano.

A crise que se vive na Venezuela obrigou os pais a recomeçar a vida na terra dos seus avós e é provável que esta drástica mudança seja responsável pela consciência política precoce e o espírito activista que se notam na sua maneira de falar, apesar da tenra idade.

“Como sabem a Venezuela é um país que está em crise, por culpa do Presidente que é um ditador. Lá é tudo muito caro, quase não há comida, há muitos ladrões... É terrível! Eu acho que o povo da Venezuela deveria levantar-se e buscar uma forma de tirar esse monstro de lá”, exclama inflamada.

Alix Betânia é também a alma dos treinos de esgrima dos Infantis do Clube Desportivo e Recreativo Santanense e, não raras vezes, irrompe a cantar no meio dos exercícios.

Entrou para a modalidade este ano, após o seu professor de Educação Física tê-la escolhido para participar no torneio inter-escolas, no qual conquistou o primeiro lugar. “Adorei a experiência!”, conta, confidenciando que a sua heroína dos desenhos animados também é uma espadachim.

Para Betânia, a esgrima “não é só um deporto, também forma muitas lições importantes para a vida, como a perseverança”. Certamente, perseverança não lhe falta!

Natália, a economista brilhante

Se a virtude da Betânia é a perseverança, podemos dizer que a da Natália é a gratidão. Isto, claro, a par da prodigiosa inteligência.

Aluna brilhante da Escola Internacional da Madeira, fala fluentemente três línguas – português, inglês e espanhol – adora matemática e ‘devora’ livros.

O segredo para ser uma aluna excepcional? “Estudo muito nos meus tempos livres e na escola, mesmo que os testes não estejam quase”.

No meio de tanto estudo, a Natália ainda arranja tempo para tocar piano e praticar patinagem artística, entre outras actividades.

Do que gosta mesmo muito é de jogar às cartas com a avó Arlinda. O Cassino é o seu jogo favorito, o que não é de estranhar, pois envolve “brincar com os números”. E, nisso, ninguém a bate!

Muito ligada à família, esta menina responsável e dócil ajuda a cuidar dos dois irmãos mais novos e, quando for grande, quer seguir as pisadas da mãe e ser economista.

Com uma sabedoria que em muito excede os seus 9 anos de idade, acredita que todos os meninos deveriam “aproveitar aquilo que têm em vez de reclamar e agradecer aos seus pais”.

Manuel, o ‘chef’ defensor do ambiente

Eis um talento verdadeiramente apetitoso! O Manuel tinha 6 anos quando começou a cozinhar e, depois desta primeira incursão pelo “arroz com ovo”, aos 9 anos gaba-se do seu delicioso bolo de chocolate.

“O que eu gosto mais de fazer é sobremesas”, afirma o pequeno ‘chef’.

Conta que no início os pais tinham um pouco de receio, mas agora que está mais crescido já confiam nas suas habilidades. No que toca à segurança, Manuel esclarece que o seu fogão é eléctrico e que não usa muitas facas, optando por recorrer mais ao descascador de legumes. “Só me queimei duas vezes e cortei-me uma”, afiança.

O Manuel exibe também no seu currículo um 2.º prémio num concurso de culinária. Uma iniciativa conjunta da sua escola – a Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche Eng. Luís Santos Costa, em Machico – com a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, a propósito da Semana Gastronómica, que culminou com a publicação de um livro de receitas.

No futuro quer ser jogador de futebol ou cozinheiro profissional, mas para isso faz um apelo: “Não poluam o ambiente, senão estragam os meus cozinhados!”. Uma lição extensível, a todas a áreas, neste futuro promissor.