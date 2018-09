‘Na Ilha dos Cordofones’ entre música e conversa

Há uma nova dinâmica associada aos cordofones tradicionais madeirenses, fruto do investimento de uma série de músicos na interpretação, composição e ensino dos mesmos que tem levado à valorização do braguinha, rajão e viola de arame. É na senda deste trabalho que surge Na Ilha dos Cordofones, um concerto de opinião para ver sábado às 21 horas, na Praça do Município.

