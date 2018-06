Música para “manter

Já sabe a Verão! As temperaturas sobem e, embaladas pelos ritmos de cá (Portugal) e lá (Cabo-Verde), as pessoas vão enchendo a Praça da Povo, rindo, desfrutando da música e até arriscando um ‘pezinho de dança’ na segunda noite do Festival Raízes do Atlântico.

A Brigada Victor Jara – a banda portuguesa criada em 1975 por um grupo de jovens de Coimbra que ainda hoje se mantém em actividade – é a primeira a subir ao palco.

No início o canto era “de intervenção”, em versões de cantigas de José Afonso, Sérgio Godinho, Victor Jara, Quilapayum. Hoje assume-se como uma verdadeira instituição no que concerne aos projectos de recriação do cancioneiro tradicional português, recontando as melodias apreendidas e misturando-as com os sons das suas próprias vivências.

“É maravilhoso e acho muito bem que se comecem sempre os inícios do Festival com música tradicional. Acho que é muito importante manter as raízes bem assentes”, afirma a cantora Rita Mariano. A lisboeta de gema, conta que depois de actuação no Design Centre Nini Andrade Silva, aproveita para desfrutar do espectáculo como espectadora.

Encantada está também Helena. “Esta música é muito agradável, é do nosso país”, diz com orgulho a espectadora assídua deste Raízes do Atlântico. Sobre local escolhido para esta 18.ª edição, Helena acha que foi “uma boa escolha”, já que “dá oportunidade a muitas mais pessoas de ficarem a conhecer o evento”.

Com muitas mais pessoas nos vamos cruzando, provenientes dos quatro cantos do mundo, da Alemanha ao Senegal, que em algumas palavras em inglês manifestam o seu agrado. Ou não fosse este festival uma celebração da “atlanticidade”.

Já depois das 22h30 foi a vez de Lura subir ao palco para partilhar com os madeirenses o ‘segredo mais bem guardado da África’: Cabo Verde. Vibrante e tremendamente dançante, contagiou a Praça do Povo com batida do funaná do seu álbum Herança.