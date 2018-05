Música e muitas festas em foco no Roteiro de quinta-feira, dia 3, a sábado, 5 de Maio

QUINTA-FEIRA

Estreiam nos cinemas do Funchal as películas ‘Um Lugar Silencioso’, ‘Ruth’, ‘Só Te Vejo a Ti’, ‘Beirute - O Resgate’ e ‘Um Lugar Silencioso’.

‘Conferências Inovação e Futuro’, no auditório do Centro do Congressos da Madeira.

Festival Cultural Sénior, esta quinta (14h30) e sexta-feira (19 horas), no Teatro Baltazar Dias.

Festa da Cerveja, Doses e Petiscos - Ribeira Brava 2018, a partir desta quinta-feira e até domingo, com 4 dias de festa, 7 artistas convidados, cerca de 50 variedades de cerveja, outras tantas dezenas de doses e petiscos.

Estreia do espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires, às 20 horas, no Restaurante Bahia do Casino da Madeira.

‘Capelas ao Luar’ prosseguem na Capela de Santana, Álamos, São Roque. Às 21 horas há um momento musical renascentista por elementos da Orquestra Clássica da Madeira e, às 21h30 realizar-se-á uma visita guiada à capela por Francisco Clode de Sousa e Filipe Bettencourt. Será ainda lançado um guia patrimonial.

Prossegue a edição de 2018 do Festival Fica na Cidade, com concertos em vários palcos da cidade e gastronomia nos restaurantes aderentes.

SEXTA-FEIRA

A eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar, em parceria com o Centro de Informação Europe Direct Madeira, promove, às 15 horas, no Museu da Electricidade - Casa da Luz, a conferência ‘Viajar à Mesa: Aliar a Experiência Gastronómica ao Desenvolvimento dos Destinos’.

Centro Cultural John dos Passos recebe a exibição do filme francês ‘Que o Diabo nos Carregue’, pelas 21h30, no âmbito do ciclo ‘Encontro com o cinema’, promovido pelo Ponta do Sol Colectivo.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite com o popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

Discoteca Copacabana sugere mais uma noite ‘Ladies Fever’, com o DJ Luís Gonçalves (oferta de três bebidas a todas as mulheres que entrarem antes da 1 hora). O Garden contará com as escolhas musicais de Michael C.

SÁBADO

A Associação de Leigos Voluntários Dehonianos organiza uma conferência intitulada ‘Voluntariado Internacional: Quebrando Fronteiras’, entre as 9h15 e as 12h30, no auditório da Escola Profissional Cristóvão Colombo, que conta com a presença, entre outros, de Rui Marques, presidente da Plataforma de Apoio aos Refugiados. A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia em www.eventbrite.pt.

O salão nobre do Teatro Municipal acolhe ‘Música no Parque’ (concerto para bebés e crianças), às 14h30 e 16 horas.

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se em concerto, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, com o maestro e solista convidado Michael Gutman.

Concerto pelo grupo Maria Monda, às 18 horas, no Forte de São Tiago, integrado na Festa da Flor.

Pelas 21 horas, a Oficina de Teatro Clube PT apresenta na Casa da Cultura de Câmara de Lobos o seu mais recente trabalho intitulado ‘Palavras Sentidas’. No domingo há sessão às 18 horas.

Noite latina na Cantina El Mexicano com cha cha, salsa, merengue e bachata. Bebidas grátis para as mulheres entre a meia-noite e as duas horas da manhã. Actua o DJ latino convidado Waga.

A discoteca Copacabana acolhe, a partir das 23 horas, uma festa especial com um convidado de luxo: o DJ nacional Kamala, o único artista com curadorias nos dois principais festivais em Portugal: NOS Alive & Rock In Rio. Já no Garden há a festa ‘Feel The Drums’ com Michael C e Zé Pereira na percussão.

Oxy, Hernandez, Migs, Nelson Caires e Mark Fari vão estar na cabina de som das Vespas para uma noite especial intitulada ‘Mixing Around (Special Edition)’.