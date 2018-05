Música e dança na ‘Opening Party’18’ do Ritual do Sal

‘Nasceu’ há um ano, na praia da Ribeira de Natal, no Caniçal, fruto do desejo da criação de algo que fosse singular, com uma paisagem insular, onde o som das ondas do mar e a brisa ajudassem a revitalizar a mente e o corpo. Trata-se do Ritual do Sal, um espaço situado junto ao mar, que se destaca pelo serviço personalizado e design de interiores, criando impacto em todos os que por lá passaram em 2017 e que foram muitos.

Este bar, que teve “um Verão de 2017 fantástico” e fechou no Inverno, terá este ano um novo desafio: abrir mais cedo e cativar ainda mais público. E para isso, o Ritual do Sal realiza a sua primeira festa de 2018 já no próximo dia 25, a partir das 20 horas.

O evento chama-se ‘Opening Party 2018’ e será ideal para conhecer ou voltar a reencontrar um espaço que é “perfeito para um dia de praia e uma noite de luar”, como dizem os responsáveis pelo Ritual do Sal, salientando que este “é um espaço que nos seduz, que nos acolhe e que nos conquista, espaço onde os dias são longos e as noites sempre mágicas”.

O evento ‘Opening Party 2018’ conta com um alinhamento de DJs bem conhecidos das noites madeirenses, para além de todas as surpresas que este evento irá proporcionar.

O evento contará com a selecção musical do DJs MasterGroove, Natacha Glizz e o residente Nuno Marcial, “que farão desta uma noite inesquecível com ritmos que passam pelo deep house, soulful house, house, em suma, música de dança electrónica”.

A acompanhar este alinhamento de DJs estará o VJ Mário Lopes, “que com a sua projecção de imagens, umas criadas pelo próprio e outras captadas e alteradas para melhor, trarão uma enorme dinâmica ao espaço”.

“E porque a música leva-nos à dança e até um mundo mágico, este quadro será preenchido pelos bailarinos e artistas da Paradise Circus, que mais uma vez irão apresentar-se de forma inovadora”, garantem os promotores.

Esta será uma noite diferente, que marcará uma nova temporada aberta a todos.