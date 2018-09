Música ao vivo e DJ hoje nas Festas da Pt.ª do Sol

O dia do concelho da Ponta do Sol é só amanhã, mas o município já está em festa e hoje há muitos e bons motivos para ir até à vila plantada à beira-mar.

Isto porque começam já hoje as Festas da Ponta do Sol - 2018, um cartaz que decorre até domingo com uma série de pontos de interesse ao nível cultural e do entretenimento.

Hoje há três destaques, o primeiro dos quais o concerto de...