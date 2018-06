Museus do Porto Santo com maior dinâmica

Os espaços museológicos da Ilha do Porto Santo têm vindo a conquistar maior procura este ano, fruto de uma maior dinâmica que, aliás, é notada não apenas pelos visitantes que acorrem aos Museus mas pela própria população local que se envolve e adere, de forma muito positiva, às diversas actividades que são desenvolvidas pelos Serviços Educativos.

Actividades que, focadas nas tradições e costumes locais, são transversais às várias gerações e integram, regra geral, não apenas a comunidade escolar mas, também, os artesãos e outros ‘contadores de histórias’, num trabalho que se concretiza em estreita colaboração com as entidades governamentais da ilha e que “é verdadeiramente notável”, conforme destaca a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço. Governante que sublinha a relevância “desta intervenção em continuidade, a favor do maior conhecimento e sensibilização de toda a comunidade para a cultura e para a sua partilha e salvaguarda futura”.

No que respeita ao número de entradas, a Casa – Colombo Museu do Porto Santo e o Núcleo Brum do Canto receberam, no total, mais de 3.500 visitantes nos primeiros quatro meses deste ano, num crescimento de 25% face ao período homólogo de 2017, com particular destaque para a procura registada por este último espaço que, em 2017, nem chegava à centena de pessoas, quando agora ultrapassou as 600, apenas de janeiro a abril.

Se no caso da Casa – Colombo Museu do Porto Santo, a larga maioria dos visitantes é de origem estrangeira, já no caso do Núcleo Brum do Canto a procura nacional, onde se inclui a regional, se destaca.

Cerca de 650 pessoas em pouco mais de um mês

As actividades desenvolvidas pelos Serviços Educativos dos Museus do Porto Santo, entre 18 de abril e 23 de maio, envolveram cerca de 650 pessoas, entre crianças, adultos e idosos.

Destacam-se, entre outras, a acção ‘Memórias de Outrora’, que contou com mais de 150 participantes – integrando os alunos da Universidade Sénior do Porto Santo que se deslocaram até às diferentes escolas da ilha para transmitirem histórias e vivências do passado – assim como a actividade ‘Apontamentos da nossa história’, através da qual 224 participantes percorreram um trajecto no centro da cidade durante o qual foram abordados alguns pormenores do passado da ilha dourada, enriquecidos com histórias e estórias narradas por António Rodrigues.

As iniciativas ‘Conversas com barro’ e ‘Arte dos Cestos’ de canavieira – que envolveram artesãos locais, contaram, no total, com 50 pessoas, assim como também merece destaque a actividade ‘Ao teu ritmo’, que culminou com um concerto onde participaram alguns alunos das escolas do 1º ciclo do Porto Santo, orientados pelas respectivas professoras, num total de 185 pessoas.

Oficina “Só Nós” hoje, pelas 19 horas

A segunda e última actividade integrada nas Comemorações do Dia da Criança, promovidas pelo Núcleo Brum do Canto, decorre hoje, pelas 19 horas, através da oficina ‘Só nós!’, na Biblioteca Municipal, destinada a pais e encarregados de educação. Acção que conta com a participação da psicóloga Leila Pedro e da educadora Isilda Coelho, que irão promover uma conversa/debate sobre a importância dos momentos e brincadeiras entre pais e filhos... Sem tecnologia.