Museus da Câmara Municipal do Funchal plenos de actividades amanhã

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) prepara-se para assinalar amanhã, 18 de Maio, o Dia Internacional dos Museus, com um calendário recheado de actividades nos espaços municipais: Museu de História Natural do Funchal, Museu A Cidade do Açúcar e Museu Henrique e Francisco Franco. Aliás, estes dois últimos já têm entradas livres em vigor ao longo de todo o ano, segundo decisão do executivo de Paulo Cafôfo, sendo que amanhã a medida será extensível ao Museu de História Natural. Em suma: todas as dependências museológicas da cidade estarão, assim, à disposição de residentes e turistas, com actividades temáticas preparadas e diversas surpresas, pelo que “a CMF incentiva toda a população a aproveitar a oportunidade e a usufruir deste tão importante património municipal”.

Ora, olhemos primeiro para o Museu de História Natural do Funchal onde, além das entradas gratuitas, haverá amanhã a realização de visitas guiadas (com a duração de uma hora), às 10, 11, 14, 15 e 16 horas. Vão consistir na passagem pelo aquário, pelas salas de exposição permanente e pela mostra temporária ‘Darwin e a dinâmica dos solos’. No final será possível passear no Jardim de Plantas Aromáticas e Medicinais. Haverá ateliers temáticos relacionados com a biologia marinha e a entomologia, onde será dado a conhecer o mundo dos insectos, bem como a descoberta de algumas espécies da vida marinha do arquipélago da Madeira, incentivando a participação em actividades ludopedagógicas e fomentando a alteração de comportamentos, com vista à conservação da natureza. Haverá ainda a actividade ‘De Palácio a Palácio: um passeio pela cidade do Funchal’, resultado de uma parceria entre o Palácio de São Lourenço e a CMF. Os alunos do 1.º Ciclo serão conduzidos em pequenos grupos num percurso por ruas e monumentos do Funchal, terminando no Palácio. O programa promoverá uma abordagem pedagógica, abrangendo tanto a educação ambiental como a cidadania, e visa complementar as visitas guiadas ao museu e ao Aquário.

Já o Museu A Cidade do Açúcar tem actividades a partir já de hoje, com a realização do ‘workshop’ ‘Bonecas de Massa’, que irá abordar a técnica, o uso e os costumes de uma tradição centenária do arquipélago, que figurava obrigatoriamente nas festas populares madeirenses e esteve em vias de desaparecimento. Amanhã haverá visitas guiadas e o horário de funcionamento do museu estende-se até às 19 horas. Os interessados nas visitas guiadas para grupos deverão fazer marcação prévia (mínimo 10 pessoas) para os contactos museu.acucar@cm-funchal.pt ou 291 236 910.

Finalmente, o Museu Henrique e Francisco Franco propõe que redescubra as exposições ‘Paris Horizonte Fatal – Henrique e Francisco Franco e a Cidade Luminosa’ e ‘QUINTESSÊNCIA II’, de Luz Henriques. As visitas livres decorrem das 9h30 às 18 horas, e as visitas orientadas às 10 e às 15 horas.

Há ainda a actividade temática ‘A Família (Re)descobre a Modernidade’, dirigida a pais e filhos e avós e netos (crianças dos 4 aos 10 anos). A actividade acontecerá ao longo do dia e terá uma duração aproximada de uma hora. Cada grupo participante deverá ter no máximo 25 crianças e dois familiares por criança e irá decorrer em dois momentos: um de descoberta e observação de algumas obras de arte expostas e outro de perguntas e respostas, através de um livro de actividades. Os interessados nas actividades orientadas devem fazer marcação prévia através do e-mail museu.franco@cm-funchal.pt.

De resto, o programa deste espaço para assinalar o Dia dos Museus já começou ontem, com o lançamento do livro de poesia ‘SABOR (A)MAR’, do poeta Sancho Spínola.