Museus camarários do Funchal com entrada gratuita sempre

Comemora-se hoje mais um Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, este ano dedicado ao tema ‘Património Cultural: de Geração para Geração’, uma iniciativa que mobiliza vários concelhos com visitas e outras actividades que convidam à participação. Esta é uma boa altura para descobrir ou redescobrir espaços que são de todos. No Funchal destaca-se a generalização das entradas gratuitas nos museus A Cidade do Açúcar e Henrique e Francisco Franco, que será deliberada na reunião camarária de amanhã.

Com a medida, os dois museus tutelados pela Câmara Municipal do Funchal passam a ter entradas gratuitas para todos, ao longo de todo o ano.

Museu Henrique e Francisco Franco

10h30

O espaço vai promover as relações intergeracionais e a partilha de conhecimentos entre gerações, tendo como base a estatuária pública de Francisco Franco, nomeadamente: O Busto Simbólico do Aviador/João Gonçalves Zarco/Semeador.

Farol da Ponta do Pargo

10h00-12h00 e 14h00-17h00

A Direcção-Geral da Autoridade Marítima - Direcção de Faróis associa-se às comemorações com uma visita guiada com breve descrição do funcionamento e historial do Farol.

Museu Etnográfico da Madeira

10h – 12h

O museu localizado na Ribeira Brava convida a tomar parte das comemorações, estando prevista uma visita ao espaço partilhada entre diferentes gerações, animada pelos “mais velhos”. Haverá espaço para leitura de cartas e para colocação de perguntas, assim como para cantigas. Chama-se ‘Memórias para a Posteridade’.

Igreja de Nossa Senhora da Conceição – Igreja Matriz de Machico

21h00

Como forma de comemorar este dia, sensibilizar para a vulnerabilidade do património cultural e para o esforço na sua protecção, assim como para assinalar o fim dos trabalhos de recuperação das abóbadas das capelas do Espírito Santo e de São João Baptista, é lançado hoje guia bilingue da igreja, da autoria de Rita Rodrigues, e promovida uma visita guiada à Igreja orientada por Rita Rodrigues. Depois há concerto, com destaque para a estreia da obra ‘Memórias’, do compositor madeirense Pedro Macedo Camacho. Vão tocar Pedro Camacho (flauta transversal), Louise Whipham (oboé), José Barros (clarinete), Manuel Balbino (fagote) e Rúben Silva (trompa).

Museu Quinta das Cruzes

10h – 17h30

O espaço vai abrir ao público ao longo de todo o dia. Pelas 10 horas haverá o lançamento do projecto ‘Memórias da Quinta’, destinado a recolher histórias de vivências e memórias da Quinta das Cruzes. Das 11 às 12 horas e das 15 às 16 horas decorrem visitas guiadas sob o tema ‘Memórias de um Lugar - Uma casa... uma quinta... um Museu’. Este é também o tema da actividade pedagógica prevista para as 11h30, para o público infanto-juvenil e sénior.

Casa Colombo e Núcleo Jorge Brum do Canto

Horário regular de funcionamento

Realiza-se hoje o projecto ‘Memórias de Outrora’, numa colaboração entre as escolas do Porto Santo e Universidade Sénior do Porto Santo, com o objectivo de partilhar conhecimentos.

Palácio de São Lourenço

10h

Este dia é assinalado com uma visita livre ao Palácio e jardins pelas 10 horas, assim como com duas visitas temáticas às 10h30, e às 15 horas, a primeira para o público infanto-juvenil e a segunda pra o público sénior. Além destas actividades, está ainda no programa um concerto pelas 18 horas com o Dolcemente, da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia.

Este ensemble é formado por Sara Faria na direcção artística e flautas de bisel, Teresa Leão no bandolim, Iryna Bandura no violoncelo e José António Silva na guitarra, a que se juntam como convidados os músicos Catarina Canhoto, soprano, Fábio Ferro, tenor, Roberto Moritz, viola de arame e Eduardo Fernandes na percussão.

Solar do Ribeirinho

14h e 16h

Integrado nas comemorações deste dia, o espaço museológico de Machico promove duas actividades, uma visita guiada às capelas de São Roque e de Nosso Senhor dos Milagres para a população sénior, vão participar no âmbito do projecto ‘Memória’ utentes do Lar de N. S. do Bom caminho, às 14h. Às 16h realizam-se actividades de exploração pedagógica com crianças de uma turma de 3.º ano da Escola EB1/PE com Creche Eng. Santos Costa.

Casa da Cultura de Santa Cruz

18h

A Casa da Cultura de Santa Cruz – Quinta do Revoredo assinala este dia com a inauguração de uma exposição intitulada ‘Derrocada - Downfall’, uma mostra partilhada que coloca em diálogo os vestígios arqueológicos do Convento da Piedade de Santa Cruz com as obras do artista plástico Martinho Mendes e com as fotografias do fotógrafo e cineasta polaco Michal Krenz.

A Cidade do Açúcar

Horário regular de funcionamento

Hoje o espaço tem iniciativas para o público escolar, nomeadamente workshops temáticos e actividades lúdicas