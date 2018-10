Tal como aconteceu no ano transacto, o Museu Etnográfico da Madeira (MEM) promove um ‘workshop’ de introdução à serigrafia, nomeadamente no que diz respeito à técnica de reprodução. Esta actividade vai decorrer no atelier de expressão plástica daquele Museu sob coordenação de António Pascal Oliveira (Serviços Educativos do MEM) das 9h30 às 12h30 e das 14 às 17 horas.

Trata-se de...