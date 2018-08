Museu do Açúcar recebe doação

O historiador Rui Carita, que recebeu, nas comemorações deste ano do Dia da Cidade, a Medalha de Mérito do Funchal, Grau Ouro, tomou a iniciativa de fazer à cidade uma doação do seu espólio pessoal, que passará a figurar em breve no Museu Municipal A Cidade do Açúcar.

Trata-se de uma campainha flamenga de altar do século XVI, em bronze fundido, atribuível à oficina de Jan van der...