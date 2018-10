O Museu de Arte Sacra do Funchal promove amanhã, dia 25 de Outubro, uma visita orientada à exposição temporária ‘ÍCONE: Beleza e Mistério’.

Esta visita é dedicada aos públicos residentes na Região, a decorrer na hora do almoço com duração de aproximadamente 40 minutos (realiza-se entre as 13h15 e as 13h55). Outra visita orientada com este propósito será organizada no próximo dia...