Museu de Arte Sacra reabre hoje ao público

Após três semanas de encerramento, o Museu de Arte Sacra do Funchal (MASF) volta a abrir as portas ao público, a partir de hoje.

Entre os dias 23 de Abril e 8 de Maio foram efectuadas várias acções, com o objectivo de se restabelecer o normal funcionamento do museu junto dos visitantes. De acordo com uma nota de imprensa, durante este período, a museografia do espaço foi reconsiderada, tendo sofrido alguns ajustes. Três núcleos da exposição temporária dos ‘500 anos da Dedicação da Sé do Funchal: fé, arte e património. Um olhar sobre a obra do padre Pita Ferreira’, que se desenvolveu no seio da colecção permanente entre 18 de Outubro de 2017 e Abril de 2018, foram desmontados e também foi feita a recolocação de um conjunto de 33 obras de pintura, escultura e ourivesaria, que tinham sido emprestadas ao Museu Nacional da Arte Antiga para figurarem na exposição ‘As ilhas do ouro branco’, que evocou os 600 anos da descoberta do Arquipélago da Madeira, entre Novembro do ano passado e Abril deste ano.

Acessibilidade e inteligibilidade cultural

A partir de hoje, todos os visitantes poderão observar as obras emblemáticas expostas no museu, beneficiando da “experiência de novos diálogos, resultantes da mobilidade entre peças das colecções do museu e da interpretação das relações entre objectos, através da produção de novos textos de enquadramento, realizados no âmbito da aposta que tem sido feita pelo MASF em relação à acessibilidade e inteligibilidade cultural e artística do património artístico católico exposto neste museu diocesano”.

De referir que, durante o encerramento do espaço, foi realizada uma acção de desinfestação de insectos xilófagos e controlo de pragas nos diversos cantos do museu, operação preventiva e curativa no âmbito da Gestão Integrada de Pragas, que faz parte do Plano de Conservação Preventiva. O Museu de Arte Sacra do Funchal foi fundado em 1594 por D. Luís Figueiredo de Lemos e é constituído por colecções de pintura, escultura, ourivesaria e paramentaria, cronologicamente datadas do período entre os séculos XV e XIX.