Museu da Vinha e do Vinho pronto em dois anos

O projecto do Museu da Vinha e do Vinho está a ser ultimado e o concurso público para a empreitada deverá ser lançado no início de 2019, revelou o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos. Pedro Coelho estima que esteja pronto dentro de dois anos, a tempo de entrar na Festa das Vindimas de 2020, que terá outro figurino. “Dentro de dois anos a festa será numa outra zona,...