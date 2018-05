Museu da Imprensa liga máquinas centenárias

O Museu de Imprensa – Madeira tem hoje um dia especial, não apenas porque se comemora o Dia Internacional dos Museus, mas porque neste dia algumas das máquinas que normalmente estão apenas em exposição serão colocadas em funcionamento. Este é um dos atractivos da jornada em Câmara de Lobos, que apostou em actividades lúdicas e pedagógicas direccionadas para o público em geral.

Na recriação dos métodos de impressão manual do Séc. XIX e de composição mecânica do Séc. XX serão usadas duas máquinas com mais de cem anos, uma ‘Minerva’ de braço, que pertenceu à Tipografia Fagundes e uma ‘Intertype’ de 1911, que pertenceu à Tipografia Natividade e anteriormente ao DIÁRIO, revelou a coordenação do Museu tutelado pela Câmara Municipal. As sessões são às 9h30, 10h30, 11h30 e 12h30, orientadas por José Alberto Camacho, tipógrafo que entre outros lugares trabalhou no DIÁRIO e no jornal Eco do Funchal.

À tarde realiza-se uma conferência em parceria com a Casa do Povo local. ‘Os Museus como Parceiros na Educação de Adultos Seniores’ tem início pelas 15 horas, com José António Campos, que apresentou recentemente uma tese de doutoramento na área. A conversa será acompanhada por um outro convidado, Francisco Fernandes, ex-secretário regional da Educação.

“Para além de permitir assinalar o Dia Internacional dos Museus, esta iniciativa pretende envolver mais a comunidade e chamar à atenção para o impacto positivo que o Museu de Imprensa – Madeira tem junto da comunidade madeirense, bem como reforçar a política cultural do município”, refere o coordenador do Museu. “Desde que o Museu abriu, em 2013, já se realizaram 231 visitas de estudo, diversas exposições temporárias e mais de uma centena de eventos socioculturais diversos”, revelou Lourenço Freitas.