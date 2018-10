Museu celebra 85 anos com requalificação e actividades

Não é apenas a celebração de mais um ano de actividade, é sobretudo o assinalar de um aniversário num ano que será marcado por excelentes novidades, com implicações profundas no futuro do próprio espaço. Isto porque o Museu de História Natural do Funchal, espaço sob a tutela da Câmara Municipal do Funchal (CMF), celebra hoje, feriado de 5 de Outubro, o seu 85.º aniversário de ‘vida’,...