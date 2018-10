Municípios abatem 20 milhões à dívida

A dívida das câmaras da Região continua a descer, pelo sexto ano consecutivo.

No dia 31 de Dezembro de 2017 as autarquias madeirenses registavam um passivo global de 108,6 milhões de euros, menos 20 milhões do existente em igual período de 2016. De acordo com o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, que é hoje apresentado em Lisboa, e a que o DIÁRIO teve acesso, a descida...