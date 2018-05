Mundial na Cidade volta ao Largo da Restauração

Com o objectivo de reunir no mesmo espaço os amantes do futebol na Região e os milhares de fãs das selecções nacionais participantes, o DIÁRIO vai voltar a promover momentos de convívio entre famílias num espaço organizado no Largo da Restauração, zona nobre no centro da cidade do Funchal.

Com os apoios da Câmara Municipal do Funchal, Empresa de Cervejas da Madeira, MEO e Grupo Café Teatro, o ‘Mundial na Cidade - Fun Center’ vai prolongar-se por 31 dias, com muita animação, música ambiente, dinamização de passatempos e com ofertas de vários prémios ao longo dos dias, com emissões diárias na TSF/Madeira, reportagens no DIÁRIO, e, claro está, a transmissão dos jogos da prova que decorrerá na Rússia.

“Para além da população madeirense, já por si tradicionalmente mobilizada para este tipo de iniciativas, este ano contamos acrescentar uma grande quantidade de turistas. Para o efeito, vamos apostar numa comunicação com ‘outdoors’ e junto ao Porto do Funchal e da hotelaria. Estamos certos de que teremos uma grandiosa festa ao longo do mundial”, revela a propósito Carlos Perneta, director de marketing do DIÁRIO, sublinhando que o “futebol é tradicionalmente uma grande oportunidade para expor as marcas junto dos seus targets”, ao mesmo tempo que antevê um bom Mundial por parte da selecção portuguesa. “Que Portugal chegue à final e seja campeão. É o desejo de todos”, frisou.

Milhares viram o ‘Euro na Cidade’

Recorde-se que o Largo da Restauração foi pequeno para tanta festa durante o Euro’2016. Cerca de duas mil pessoas reuniam-se naquele espaço para verem em acção a selecção nacional e nos outros dias também se registaram boas molduras humanas.