Multidão recebe Cafôfo que quer emigrantes a eleger presidente

Foi um discurso de mais candidato a presidente do Governo Regional do que propriamente presidente da Câmara Municipal do Funchal aquele que Paulo Cafôfo fez perante 800 emigrantes radicados em Londres, num jantar com sala completamente ‘à cunha’. Cafôfo usou várias vezes a palavra “futuro”, condição que na sua opinião não pode ser negociada ou estar “dependente da sorte”. O autarca puxou pelo sentimento da pátria e exortou os madeirenses para que estes sejam “senhores do seu destino” ou para que “a Madeira seja aquilo que quiserem”. E vai daí lançou o repto: “Os emigrantes também deveriam escolher o presidente da Madeira”.

Palavras emotivas com frases dirigidas à alma lusitana, ou melhor... ao coração madeirense: “A Madeira não pode voltar as costas a quem decidiu e foi obrigado a sair da sua terra. Temos de fazer da Madeira um lugar onde vocês possam querer voltar ou possam querer investir”.

E continuou por mais alguns minutos nesse registo: “A minha função e o meu objectivo é que outros não sejam obrigados a sair da Madeira. Temos de criar condições para que quem ama a sua terra queira lá ficar ou para que não tenhamos emigração em massa quando precisamos de gente”, observou.

Mas não foi apenas ao coração que apontou ‘agulha’. Também usou a vertente política para despertar sentimentos quiçá adormecidos, em especial virada mais para as responsabilidades governamentais que acabaria por resultar numa aspiração. Um desejo que gostaria de ver concretizado dentro de pouco tempo: “Seria muito importante, diria muito importante, que os emigrantes que já votam para Assembleia da República também votassem para a Assembleia Legislativa da Madeira”.

E não terá sido ‘inocente’ a declaração, uma vez que o autarca/candidato vai a votos em 2019 para as Eleições Regionais. Considerou que a diáspora deveria eleger os seus políticos tal como acontece para órgãos de soberania.

“Era algo que gostaria de ver que isso fosse possível”. Era, mas para o ano ainda não vai ser possível, reconheceu-o num tom menos efusivo do que teve à entrada. Muito menos do que o expressivo “uau!” que atirou quando pisou o palco: “Fantástica vista de cá de cima”, frisou na primeira frase da noite enquanto os emigrantes ainda não tinham parado de aplaudir a entrada em ‘cena’.

Para as outras [Eleições] Regionais iremos tentar que seja possível”, prometeu tendo à sua frente uma verdadeira multidão que chegaram de vários pontos, inclusive East Mindlands, a três horas de Londres. Cafôfo agradeceu a vinda desses e muitos mais, e deixou uma palavra de apreço à organização, sobretudo a Zita Silva e a Paulo Gouveia, organizadores do evento em parceria com a Empresa Diário de Notícias, instituição à qual disse ter prestado um autêntico “serviço público” e a todos os empresários que o acompanharam, vincou.

O que é que eu posso fazer?

Para esses e para muitos outros, o que é que o edil pode fazer? Ou melhor: “O que é que eu posso fazer” reforçou a questão. “A nível do Governo da República posso ser a voz na defesa dos vossos interesses”, expressou, recordando o diálogo que manteve com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas dando conta de algumas preocupações que o DIÁRIO tem vindo a dar conta desde que o autarca chegou à capital londrina.

Antes de fechar aproveitou o momento para igualmente lançar críticas à actuação do Governo Regional que julga deve ser responsabilizado pelo modelo de nomeação do Conselho das Comunidades Madeirenses. Esta semana o autarca vem defendendo que “devem ser os emigrantes a elegerem quem quer que os representantes”.

Carlos Pereira: “É obra”

O presidente do Marítimo também usou da palavra, o dirigente verde-rubro desafiou os dois emigrantes para que “ajudem a reactivar a filial em Londres” mas num nível formativo de jovens atletas. De lado fica a competição, manifestou. Carlos Pereira quer que Zita Silva e Paulo Gouveia façam a mesma “grande obra” que fizeram na elaboração do jantar, constatou não resistindo em esboçar um sorriso e num elogio de seguida ao Gerente Executivo da Empresa Diário de Notícias pela capacidade de dinamizar este tipo de iniciativas, de resto elogiada pela delegação de empresários que integra a comitiva.

Jantar sem apoios públicos

“Convém realçar para quem ainda tiver dúvidas que esta organização não recebeu qualquer verba de qualquer entidade pública, nem da Câmara do Funchal nem do Governo Regional”, quem o garantiu foi o Gerente Executivo da Empresa Diário de Notícias.

“Uma organização desta dimensão com certeza que tem de ter apoios, mas friso todos os apoios que recebemos foram de entidades e empresa privadas que agradeço”, reiterou José Bettencourt da Câmara a quem não dispensou elogios a Zita Silva e Paulo Gouveia.

Antes não deixou de enviar um recado: “Normalmente há sempre uns importantes nas comunidades que acham que nada pode ser feito ou organizado sem a sua autorização, conhecimento, bênção ou envolvimento. Nada mais errado”, concluiu.