Cafôfo quer pôr Costa na História devido à Madeira

Foi uma estreia total a nível nacional. Paulo Cafôfo participou, ontem, pela primeira vez num congresso nacional do Partido Socialista. Chegou bem disposto e foi recebido como se de um militante se tratasse. Os membros da delegação da Madeira aguardavam expectantes pela sua presença. Muitos confidenciaram ao DIÁRIO que ele foi o principal estímulo para a mobilização de uma centena de delegados insulares à Batalha. Cafôfo sentiu-se como ‘peixe na água’, tendo sido acolhido de forma entusiástica por dirigentes nacionais do partido, que lhe garantem apoio na missão de vencer o PSD nas próximas eleições regionais, em 2019.

O candidato não se embaraçou com o desafio de um dia poder inscrever-se no PS e foi dizendo que está bem em “união de facto”, apesar de se sentir um socialista convicto. Foi encaminhado para a primeira fila da sala, onde assistiu a boa parte das intervenções do dia de ontem.

Se dúvidas ainda subsistissem sobre a sua aceitação nacional ficaram totalmente desfeitas. No final da sua intervenção recebeu o abraço mais caloroso do congresso por parte do secretário-geral do PS, que se levantou do seu lugar na mesa principal para se dirigir a Paulo Cafôfo que, momentos antes havia sublinhado: “Quero que fiques na História como o secretário-geral que levou o PS, pela primeira vez, a vencer as eleições regionais da Madeira.” A plateia rendeu-se ao autarca do Funchal, que diz ter em si “a força de milhares de madeirenses”. O entendimento entre Costa e Cafôfo ficou, uma vez mais, bem patente.

A hora da verdade

Cafôfo trouxe uma “mensagem clara” ao congresso, sem críticas directas ao Governo Regional e ao PSD-M, mas com recados aqui e ali.

Perante uma sala cheia, assumiu, solenemente, ser o candidato do PS à presidência do Governo Regional. “Na Madeira e no Porto Santo chegámos a um momento chave da nossa História. É hora de um novo rumo, de um novo modelo de desenvolvimento há tanto tempo adiado no arquipélago, mas que hoje é desejado por todos, e que trará à Região a definitiva mudança, não só de um paradigma político, mas de uma maneira de estar e de governar”, proclamou aos presentes.

O candidato quis transmitir a ideia de que os madeirenses desejam ter um “governo aberto a todos e que governe para todos, que crie as mesmas oportunidades e que invista no superior interesse comum”. E não tem dúvidas: “Vamos ganhar 2019”.

Paulo Cafôfo defende um governo regional coligado com a sociedade civil, que participe, em primeiro lugar, na construção da próxima geração.

“Os madeirenses querem uma Madeira diferente e já todos percebemos que temos esse futuro nas próprias mãos, um futuro que vale a pena, sem deixar ninguém para trás”, sublinhou.

Os três pilares de acção

E passou a enumerar os três pilares estruturantes para a sua acção futura, que permita à Região crescer a nível económico e social, “promovendo a sustentabilidade do território, fixar as pessoas e dar futuro aos nossos jovens”.

As áreas são a economia, a educação e a saúde.

Cafôfo quer uma Região mais competitiva, com alterações a nível fiscal, na qualidade e racionalidade do investimento público realizado, e nos apoios às pequenas e médias empresas. “Criar novos empregos e melhorar decisivamente as condições para todos aqueles que querem investir na Madeira”, explicou o autarca do Funchal.

Para a segunda área prioritária, a educação, Cafôfo quer inverter o ciclo negativo registado há 30 anos.

“A verdade é que continuamos a ser uma das regiões do País com maiores taxas de abandono escolar, onde o insucesso e as baixas qualificações continuam a ser uma das principais condicionantes para o desenvolvimento regional no seu todo”, diagnosticou.

Para a área da saúde e com a garantia do Governo da República para o co-financiamento do novo Hospital da Madeira, “teremos condições para voltar a ter um sistema regional de saúde de referência. Mas não basta um novo hospital. Há várias medidas urgentes para levar a cabo: motivar e incentivar os profissionais de saúde, gerir o investimento público de forma ponderada e assertiva, reduzir a burocracia, fortalecer a rede de cuidados primários, reforçar os cuidados domiciliários, reduzir as listas de espera, modernizar os meios e equipamentos”, descreveu Paulo Cafôfo, que focou também questões da área da cultura, do mar e do ambiente.

O candidato à presidência do Governo voltou a frisar que 2019 constituirá uma oportunidade única para “fazer história”.

Não à caridade da República

Paulo Cafôfo destacou as autonomias regionais, que são a resposta mais eficaz a uma realidade intransponível: a insularidade.

Sobre o relacionamento com o Estado vincou que o seu futuro governo “não quer a caridade da República, ao contrário do que o actual Governo Regional parece tantas vezes reclamar”.

Paulo Cafôfo foi claro: exigirá aquilo a que temos direito como portugueses que somos, “comportando-nos como tal, negociando como tal, sendo senhores do nosso destino”.

O candidato disse que a autonomia não deve ser uma arma de arremesso político: “É preciso que todos respeitem a Autonomia, mas também é preciso que quem tem de defender a Autonomia se dê ao respeito”.

Vasco Cordeiro acredita na viragem

O presidente do Governo Regional dos Açores vê com “naturalidade democrática” a candidatura de Paulo Cafôfo à presidência do GR da Madeira. Vasco Cordeiro acredita no trabalho dos colegas do arquipélago vizinho, referindo ao DIÁRIO que o PS-M vai “apresentar aos madeirenses as soluções que podem congregar a esperança” na mudança.

Na intervenção aos congressistas sublinhou que, nos Açores, o PS conquistou em 2016 a sua sexta vitória consecutiva em eleições regionais e a sua quinta maioria absoluta seguida.

Vasco Cordeiro deixou alertas sobre a necessidade de reforço das autonomias.

“Tem sido o PS o partido das autonomias. Num momento em que tanto se fala de descentralização, e o PS ergue bem alto esta bandeira, é oportuno lembrar que as autonomias regionais são o caso de descentralização mais bem-sucedido da história do Portugal democrático”, disse.

Vasco Cordeiro defendeu que “este caso de sucesso deve ser reforçado e aperfeiçoado”, quer ao nível de uma intervenção da arquitetura institucional das regiões autónomas, quer no caso de competências em novas áreas de intervenção, como o mar.

“Não é possível falar de descentralização sem, mais cedo ou mais tarde, falar do reforço e do aprofundamento das autonomias regionais”, alertou.

PSD-M está gasto

António Trindade acredita cada vez mais numa vitória do PS-M nas eleições regionais de 2019.

O presidente da Comissão Regional vinca que a própria estrutura partidária nacional está “absolutamente convencida da probabilidade de os socialistas na Madeira venceram as eleições regionais do próximo ano”. O ex-secretário de Estado do Turismo sabe do que fala: “Acompanho o PS há muitos anos e sinto que há uma grande disponibilidade e uma vontade de apoiar na construção de um projecto alternativo”.

Trindade afirma que está a chegar à hora da alternância democrática funcionar. “O PSD-M está gasto, cansado e com uma agenda que de novidade não tem nada. Se nos tempos do dr. Jardim a questão da reivindicação trouxe resultados, hoje não é assim. As novas dinâmicas do País convocam os autonomistas da Madeira para a alternância”, frisou.

César volta a falar da Madeira

O presidente do Partido Socialista voltou a focar a Madeira no seu discurso do segundo dia do congresso, que decorre na Batalha, para deixar uma palavra de estímulo. Carlos César, ex-presidente do Governo Regional dos Açores, disse esperar que, tal como no arquipélago vizinho, os socialistas madeirenses saiam vitoriosos “na mudança que se prefigura nas eleições do próximo ano naquela região autónoma”.

Carlos César que foi reeleito eleito presidente do PS com 96,3% dos votos a favor e 3,7% dos votos em branco.

Fé e partido

Alguns delegados vindos da Região não esconderam a satisfação de terem ficado hospedados em Fátima, próximos da Cova da Iria. Com uma mobilização de mais de três mil pessoas, muitos tiveram de ficar instalados em concelhos vizinhos, uma vez que a oferta hoteleira da Batalha é limitada. Nada que apoquentasse os mais fervorosos católicos madeirenses. Felizes por estarem no 22.º Congresso socialista, mas radiantes por dormirem ao lado do santuário mais concorrido do País.

Socialistas madeirenses em força no segundo dia

A delegação do PS-M esteve em força no segundo dia do 22.º Congresso do PS, que decorre na Batalha, até ao final da manhã de hoje. Militantes das diversas secções da Região juntaram-se em grupos em diversas zonas da grande sala onde decorrem os trabalhos.

Mulheres Socialistas com três ‘representantes’ da Madeira

Célia Pessegueiro, Sofia Canha e Adelaide Ribeiro são as três representantes da Madeira no Departamento Nacional das Mulheres Socialistas. A vice-presidente foi indicada pela estrutura regional do partido, Sofia Canha foi directora da campanha da líder da lista, Elza Pais e Adelaide Ribeiro vai para o secretariado do departamento.

Encerramento

Hoje os trabalhos do terceiro e último dia do congresso iniciam-se às 9h com a votação para eleição dos órgãos nacionais. Segue-se a apresentação das moções sectoriais e das propostas de alterações aos Estatutos.

Os resultados serão proclamados pelas 12h.

Às 12h30 António Costa vai proceder ao encerramento do 22.º congresso do PS.