As madeirenses Laura Luís (Sp. Braga) e Fátima Pinto (Sporting) estão entre as 22 jogadoras convocadas por Francisco Neto que se encontram a preparar o Torneio das Quatro Nações, que disputa a partir de amanhã, com as selecções da China, Finlândia e Tailândia, numa competição que terá lugar na província chinesa de Yongchuan.

Estas duas experientes atletas são o expoente máximo do...