Mulheres continuam a ter mais peso na enfermagem

Há muito mais mulheres do que homens nos serviços de enfermagem, 34 destes profissionais de saúde têm mais de 70 anos e, apesar da grande fatia ser de nacionalidade portuguesa, também temos enfermeiras vindas de Espanha, Peru, Polónia, Ucrânia ou Venezuela a tratar dos madeirenses. Hoje, no Dia Internacional do Enfermeiro - e a partir dos dados divulgados pela secção regional da Ordem dos Enfermeiros (OE) - traçamos o perfil dos nossos.

O caminho tem vindo a melhorar para a classe se pensarmos em futuras contratações, mas os salários são nivelados por baixo e o número de enfermeiros ainda é insuficiente para dar resposta à população madeirense: “O que mais preocupa os enfermeiros, e que não é de agora, é a crónica falta de recursos humanos e materiais para fazer face às crescentes e complexas necessidades dos utentes e as enormes exigências com que, de modo continuado e sem perspectivas de melhoria ou de estabilidade, são confrontados no seu dia-a-dia de trabalho”, explica ao DIÁRIO Élvio Jesus, presidente da secção regional da OE. Mais: “A par de uma desadequada carreira que não permite nem incentiva o desenvolvimento profissional, além da incipiente remuneração, a mais injusta e mal paga carreira de toda a administração pública, dado o nível de formação, exigência do código deontológico - que é Lei - e do nível de responsabilidade social, profissional, civil e criminal a que diariamente os enfermeiros têm de responder”.

Mas isto não significa que o também enfermeiro não sublinhe os avanços recentes: “Apesar de, na Madeira, se reconhecer o esforço nos últimos dois anos do Governo Regional (GR) na admissão de novos enfermeiros, (o GR mantém o compromisso de admissão de 400 Enfermeiros na actual Legislatura), na uniformização dos regimes de horário e, mais recentemente, a reposição dos dias de férias, à semelhança do efectuado para outros grupos profissionais”, lembra o presidente.

Analisando os dados de caracterização dos enfermeiros da Madeira a 31 de Dezembro de 2017 [ver info acima], é fácil perceber que aqueles que escolhem a profissão ainda são em número considerável, apesar de nem sempre terem garantia de trabalho. Do total de 2.217 enfermeiros com inscrição activa na OE/Madeira, 57 já estão reformados, e 564 entram na categoria “desconhecido” - enfermeiros que no acto de inscrição não se encontravam a trabalhar e que entretanto não actualizaram os dados.

O certo é que a grande fatia exerce nos hospitais (893), seguidos por uma faixa que trabalha em clínicas e estabelecimentos privados de saúde (272). Já os enfermeiros especialistas estão mais concentrados nos serviços de enfermagem de reabilitação (149) e a maior carência regista-se na obstetrícia (94).

Hoje, o dia serve para homenagear a classe e, para isso, a secção regional da OE preparou uma conferência no hotel Four Views Monumental (das 9 às 13 horas), sob o tema “Investigação em serviços de saúde: o exemplo do RN4Cas”. A palestra conta com o professor Walter Sermeus (Bélgica), com a Bastonária da OE, Ana Rita Cavaco, e com o enfermeiro e presidente da OE/ Madeira, Élvio Jesus. À tarde é tempo para uma assembleia geral e a partir das 20h30, o jantar no restaurante “O Lagar” fecha os festejos.