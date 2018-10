Mulher encontrada com cortes no pescoço

Uma mulher com pouco mais de trinta anos foi encontrada com cortes no pescoço, no interior de uma habitação localizada em São Roque. O caso aconteceu na passada quinta-feira, ao cair da noite, e mobilizou para o local vários agentes da Polícia de Segurança Pública.

Os bombeiros foram também alertados para o sucedido e dirigiram-se à habitação com uma ambulância para socorrê-la, transportando-a...