Mulher condenada por bater na esposa

A violência nas famílias é um fenómeno que muitas vezes acaba nos tribunais e envolve todo o tipo de agregados, inclusivamente casais do mesmo sexo. A prová-lo está a condenação, na passada quarta-feira, no tribunal do Funchal, de uma mulher que por duas vezes agrediu a sua esposa.

O casal começou a namorar em 1988, mais tarde passou a viver junto e em meados de 2013 contraiu matrimónio...