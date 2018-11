Muito pouco debate para tantas concessões

O Bloco de Esquerda queria debater as concessões de serviços públicos na Região e era apenas isso que constava do requerimento do debate potestativo que ontem teve lugar no parlamento regional. Um tema vasto, mas que proporcionou um debate mais rápido do que o normal e com poucas trocas de argumentos. O Governo Regional ter prescindiu de uma intervenção inicial - Amílcar Gonçalves...