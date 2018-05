Muitas e boas razões para ficar na cidade... até à noite

A partir de amanhã e até a quarta-feira seguinte (de 2 a 9 de Maio) o ‘Fica na Cidade 2018’ propõe, pelo menos, 76 bons motivos para se deixar ficar pela baixa funchalense até depois do cair da noite. É que a juntar às 40 actuações que vão ter palco ao longo dos oito dias deste “festival ecléctico”, conforme destacou Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, entre os outros bons motivos para entrar na noite em plena cidade, este ano sobe para 34 o número de restaurantes aderentes, e por isso com um menu especial alusivo ao evento.

Novidade é também o ‘Fica depois do Fica’ a acontecer entre quinta-feira e sábado, das 23 às 02 da manhã, no palco ‘Vive La Vie’, no Café do Museu, que ontem acolheu a apresentação deste “festival urbano”. Esta iniciativa complementar à animação musical programada para os quatro palcos espalhados pela cidade – Praça Amarela, Zona Velha, Largo do Chafariz e Rua da Carreira –, contará nos três dias com DJs e intervenções artísticas, ou seja, “mais motivos para ficar mais tempo na cidade”, sustentou Paulo Cafôfo.

Acompanhado de diversos parceiros, o autarca realçou que o Fica na Cidade, além de contribuir para animar a vida urbana aproveitando o “clima extraordinário” que já se faz sentir nesta época primaveril, é também uma forma de dar a conhecer e “apoiar as bandas emergentes”. “Bandas com grande qualidade” que precisam destas manifestações para demonstrarem a sua aptidão, daí esta aposta da autarquia em “dar palco a esta geração de gente nova com talento”, salientou.

Esta edição do ‘Fica na Cidade’ envolverá 150 músicos em 40 concertos de rua pelos quatro palcos distribuídos pela baixa da cidade. Cada palco com uma “identidade muito própria”, ou seja, com géneros de música específicos ao longo desta semana festiva. Com destaque para o palco da Praça Amarela, que por ser o palco principal, é o único a acolher, todas as noites, dois concertos. Nos outros três palcos, e um pouco mais cedo, haverá um concerto diário a partir do entardecer.

Pelo palco da Zona Velha, instalado no Largo do Corpo Santo, nos oito dias os sons serão de world music, jazz, música tradicional madeirense e pop. Já no largo do Chafariz, o palco ali montado será ocupado por bandas de covers que vão ‘convidar’ os passantes a um ‘after work’. Na zona da Rua da Carreira onde se concentra grande parte da restauração, a quase totalidade aderentes nesta edição do ‘Fica’, o palco no local é reservado às sonoridades acústicas.

Além de estar confiante que esta edição será de novo “muito acarinhada” por locais e forasteiros, Paulo Cafôfo considera que há muitas e boas razões para que, nos próximos dias, “ninguém vá para casa” depois do trabalho. O desafio é mesmo esse. Oferecer motivos para que quem passa o dia na cidade, deixe-se ficar até depois do jantar, usufruindo do programa variado e disperso que até meados da próxima semana fará do Funchal “uma cidade de boas experiências”, concretizou.

Outra parte muito importante deste evento, sublinhou o autarca funchalense, é o contributo que também empresta na “dinamização do comércio”. Nomeadamente ao comércio tradicional e em particular à restauração, que este ano regista um significativo aumento de 46% de estabelecimentos aderentes. O ano passado haviam sido 22 os restaurantes aderentes, este ano são 34.

Por último, pese embora os convidativos argumentos alusivos ao programa que já havia destacado, Paulo Cafôfo não deixou de repetir o habitual apelo: “fiquem na cidade, usufruam desta cidade e façam com que este festival cresça porque a cidade e os funchalenses merecem”, concretizou.