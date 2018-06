Muitas crianças à boleia da ‘Camioneta Mágica’

A ‘Camioneta Mágica’ foi ontem apresentada oficialmente na Praça Central do Fórum Madeira.

Muitas crianças e os seus respectivos pais, tios ou avós não quiseram faltar a esta reunião pedagógica e divertida que fez viajar os mais novos num mundo completamente diferente do habitual.

Para quem desconhece o projecto, esta camioneta tem como ‘destino’ momentos de aprendizagem e criatividade junto dos mais novos, reunindo no seu interior vários jogos didácticos. O veículo tem ainda a particularidade de se adaptar a cada aparição.

Este autocarro irá assim circular no Fórum Madeira, todos os fins-de-semana, oferecendo às crianças da Região desafios que estimulam a criatividade, a imaginação e habilidades no processo de aprendizagem.

Resta mencionar que a ‘Carrinha Mágica’ é o resultado de um desafio lançado aos alunos de Mestrado em Design de Espaços, da Universidade da Madeira, por parte do centro comercial, sendo que Luisa Freitas é a autora do projecto e Susana Gonzaga e coordenadora do mesmo.