Mudar de sexo aos 16 anos não é prematuro

Pedro Nobre, coordenador do SexLab da Universidade do Porto e Presidente da World Association for Sexual Health (Associação Mundial para a Saúde Sexual) assume ser “tendencialmente favorável” da possibilidade de mudar de sexo no registo civil aos 16 anos, sem que tal implique a necessidade de um relatório médico.

O professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto foi um dos oradores da conferência ‘Identidade, sexualidade (s), afectos: da reflexão à intervenção”, promovido pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Neste encontro realizado ontem no auditório do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, foram explorados temas, conceitos e preconceitos ligados à sexualidade.

À margem do evento, Pedro Nobre disse concordar com a nova lei sobre mudança de sexo. “Sou tendencialmente favorável a tudo aquilo que promova a diminuição de sofrimento destas pessoas logo assim que possível”, afirmou o psicólogo.

Reconhece que a questão da prematuridade é polémica, mas diz que “é importante perceber que quem de facto sofre com este problema - e essa devia ser a nossa principal preocupação – na grande maioria porque tem um corpo que não corresponde a aquilo com que se identificam, sofre desde muito cedo, ou seja, desde criança” que é “quando começam a perceber o que é seu sexo, o que é o seu género e com qual se identificam”. O reputado psicólogo garante que há muitos estudos que mostram isso, razão pela qual esta questão “desde muito cedo isso é causa de sofrimento, porque é intrínseco”, sublinha.

Motivo mais do que suficiente para considerar como admissível que alguém aos 16 anos possa exercer o direito à auto-determinação da identidade de género. “Quem realmente sente que tem um corpo que não corresponde ao seu género, aos 16 anos já sabe isso há bastante tempo. Aliás, na maioria dos casos os pais sabem, os colegas sabem e, eventualmente, os professores também sabem. Por isso não me choca absolutamente nada que um jovem aos 16 anos possa dizer que quer que lhe tratem pelo nome daquela pessoa que sente que é”, considera.

Entende que a questão de relatório médico neste processo só deve acontecer quando a mudança envolve cirurgia. Questão que considera ser muitas vezes confundida e empolada quando se debate esta temática, porque uma coisa é a mudança de identidade, outra coisa é a intervenção cirúrgica.

“Infelizmente o debate está um pouco enviesado nesta ideia que devia haver uma avaliação médica. Deve haver essa avaliação quando há intervenção médica. Quando não há intervenção médica, parece-me desnecessário”, concretizou.

Além da participação de Pedro Nobre, entre os oradores para as diferentes conferências e painéis, destaque também para a presença de Gabriela Moita, Psicóloga Clínica e Sexóloga. A terapeuta sexual foi oradora na conferência da manhã: ‘Os/As Psicólogos/as a “falar disso”: Porque é tão difícil integrar a sexualidade nas nossas abordagens?’. Seguiu-se o painel ‘Sexualidade, Diversidade e Inclusão’.

No período da tarde, Pedro Nobre foi o orador em desatque. Primeiro na conferência ‘Sexualidade: da Investigação à Promoção da Saúde e Direitos Sexuais’. Depois no debate que teve como tema ‘A Sexualidade como Sintoma’.