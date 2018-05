MPT pede manifestação contra regras da CMF

O MPT dá voz à enorme indignação, que diz existir, em especial entre os católicos, por causa das regras que a CMF resolveu impor à realização de arraiais. Trata-se, nas expressão do partido, de um “acto de terrorismo contra os cristãos do Funchal e da Madeira que foi idealizado por Paulo Cafôfo e a sua equipa de ‘ateus’”.

Num comunicado, emitido ontem, o partido diz que as imposições se concretizam por um “brutal caderno de encargos que o Município do Funchal aprovou e que vai inviabilizar por completo a realização de todas as festas religiosas deste Concelho”.

“O MPT-Madeira apela a que todas as organizações e representantes de festas se manifestarem em protesto gigantesco no Largo do Município, em dia a agendar oportunamente.”

No texto, da responsabilidade de Roberto Vieira, é questionado o que fará Cafôfo se um dia for presidente do Governo. E. P.