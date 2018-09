MPT-M fecha portas se não eleger um deputado em 2019

Não quer falar do passado, mas tem uma certeza relativamente ao futuro: se o MPT não eleger um deputado nas eleições regionais de 2019, “será razão para fechar as portas”. A afirmação é do actual presidente do partido, mas Roberto Vieira diz acreditar que isso não vai a acontecer e que o trabalho, que tem vindo a ser realizado, será reconhecido pelas populações.

O grande objectivo...