MP pede inspecção à central dos Socorridos

O Ministério Público pretende que seja realizada uma inspecção ambiental à Central Térmica da Vitória, da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM). O objectivo é tirar dúvidas quanto aos níveis de poluição da unidade, em especial, da nave III (CTV III), a mais recente e que está adaptada à utilização de gás natural. A acção deverá ser realizada pela Inspecção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território - IGAMAOT.

A iniciativa do Ministério Público enquadra-se num processo judicial que inclui a Comissão de Trabalhadores da EEM e a própria empresa. Há vários anos que os trabalhadores lutam por informação e melhores condições na CTV III, mas até agora, sem grande sucesso, na sua visão.

No ano passado, recorreram aos tribunais/Ministério Público para obrigarem a EEM a fornecer-lhes informação sobre os controlos de qualidade ambiental, nomeadamente, quanto à monitorização da qualidade do ar exterior. Os trabalhadores queixaram-se, nomeadamente, de não lhes serem entregues os resultados, apenas permitida a consulta dos mesmos. Isso, argumentaram, não lhes permite solicitarem o parecer de peritos.

De facto, em Novembro do ano passado, a EEM respondeu ao pedido da Comissão de Trabalhadores dizendo-lhes que o relatório de monitorização do ar ambiente exterior da CTV se encontrava acessível nos Serviços de Gestão Ambiental da EEM, onde poderia ser “consultado”. A empresa indicava, igualmente, a técnica a contactar, mas, juntamente com a resposta, enviou as conclusões do estudo.

“A análise aos resultados obtidos entre o período de medições, que decorreu entre 12 e 16/08/2017 (campanha de Verão), em um local interior da área de implantação da CTV, permitiu verificar que a influência das emissões dos grupos geradores de electricidade foi visível nos valores medidos. No entanto, os valores medidos cumprem na íntegra os valores limites legais presentes na norma portuguesa NP 1796:2014 e no decreto-lei n.º 24/2012, em termos da exposição dos trabalhadores a agentes químicos nos locais de trabalho, com concentrações que se encontram muito abaixo dos valores limite (VLE-MP; VLE-CD) e indicativos estabelecidos nestes diplomas.”

Mas, houve um ponto que ficou pouco claro. “Durante a noite e madrugada as concentrações medidas foram mais elevadas, em virtude das menores condições de dispersão associadas a estes períodos (menores velocidades de vento).

A EEM, em 2016 (último ano com divulgação dos dados) gastou 248 mil euros com ‘Protecção da Qualidade do Ar e Clima’. Destes, 151 mil foram em custos de exploração e 97 mil em investimento.

Um dos objectivos ambientais definidos para 2016 foi ‘Reduzir as emissões atmosféricas no Sistema de produção do SEPM - Reduzir em 5 % as emissões atmosféricas de CO, SO2,NOx e PM10 na energia eléctrica consumida na RAM, tendo como ano base 2013’. Esse objectivo, de acordo com a documentação da própria EEM, foi realizado a 100%.

Sobre a entidade a quem foi solicitada a inspecção ambiental é possível dizer que, na definição da própria instituição, se trata de “um serviço central da administração directa do Estado de controlo, auditoria e fiscalização para as áreas compreendidas na missão e atribuições dos organismos e serviços sujeitos à tutela do Ministro-adjunto, do Ministro do Ambiente, do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e da Ministra do Mar.”